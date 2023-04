Aggiornamento in merito alla chiusura della stazione di Bologna Fiera sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata l’ultima chiusura in programma dell’uscita della stazione di Bologna Fiera, prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 28, alle 6:00 di sabato 29 aprile.

Resta confermata la chiusura della stessa stazione, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, in modalità continuativa fino alle 6:00 di sabato 29 aprile, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova