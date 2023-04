Un accordo per co-progettare opportunità lavorative ed inclusive nel territorio di Cavriago

Corte Tegge sarà il centro della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sabato 29 aprile. Nella zona industriale cavriaghese sorgono infatti aziende leader della meccatronica nazionale ed europea: saranno infatti visitati gli stabilimenti di Landi Renzo spa e Walvoil.

Ma Cavriago non si ferma qui: proprio nei giorni in cui fervono i preparativi per la visita del Presidente Mattarella, questa mattina presso il Centro Studio Lavoro “La Cremeria”, alla presenza della Sindaca Francesca Bedogni, dell’Assessora al Welfare Antonia Sandrolini e del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale di Cavriago e Montecchio, Alberto Grassi, è stato sottoscritto l’Accordo tra l’Unione Val d’Enza e soggetti privati per co-progettare opportunità lavorative ed inclusive nel territorio di Cavriago.

L’Accordo, nato dal progetto Occupiamoci, ha tra i suoi firmatari agenzie per il lavoro come Adecco, GiGroup e Area Job, cooperative sociali come La Vigna e Rigenera, l’associazione di promozione sociale Mondattivo, il cittadino Claudio Galli e l’impresa Landi Renzo s.p.a.

“Vogliamo tenere insieme la capacità del nostro territorio di produrre innovazione con quella di essere al fianco di chi fa più fatica.” Dichiara la Sindaca Bedogni. “Mi piace immaginare che esista un sottile filo rosso che lega la firma di questo accordo “occupiamoci” e la storica visita del Presidente della Repubblica al distretto produttivo cavriaghese ed in particolare alla Landi Renzo e a Walvoil: questo filo rosso immaginario lega la capacità di un territorio di produrre innovazione e competitività ai massimi livelli, con la capacità di essere concretamente ed ostinatamente terra ospitale per chi cerca la seconda, la terza, o la prossima opportunità nella vita. É un intero territorio, istituzioni, aziende, cittadini, che crede che ogni persona valga e meriti il meglio per costruire il proprio progetto di vita, realizzare i propri sogni e trovare il proprio posto nella comunità.”

“La firma di questo accordo è un punto di partenza, ma anche il punto di arrivo per un percorso che è durato 3 anni e ha visto collaborare i Servizi Sociali con il Comune di Cavriago e il Centro Scuola Lavoro La Cremeria.” Dichiara Alberto Grassi. “Non vogliamo creare un sostituto delle agenzie per il lavoro o dei centri per l’impiego ma l’obiettivo è quello di creare una rete che capitalizzi le opportunità per i cittadini di Cavriago (e non solo) che incontrano difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro.”

Cavriago vuole quindi creare valore realizzando una rete, nel contesto socio-economico attuale e in un mercato del lavoro sempre più competitivo e in evoluzione in cui non sempre tutti troviamo le giuste opportunità. Come conclude Enrica Testa del Centro Studio Lavoro La Cremeria: ”Questo progetto è una pista di lancio per il futuro in un momento dopo la pandemia dove è stato difficile promuovere inserimenti lavorativi. Ci serve per creare un cambio di mentalità nelle persine dal “io non riesco” all’ “io riesco”.

Carlo Galli, cittadino di Cavriago, sintetizza il senso di questa co progettazione a cui chi fosse interessato può collaborare anche in futuro: “Sono cavriaghese d’adozione. Sono un cittadino che ha avuto molta fortuna nella vita e spera di ridare qualcosa indietro. Mi sono candidato per dare una mano, ma anche per imparare.”