Tre “ragazze scientifiche” per “una voce in capitolo”

Dare la parola ai giovani, appassionati di argomenti attuali, che hanno voglia di raccontare la loro visione del mondo in ambito cultura, ambiente, comunicazione, scienza, arte, viaggi. Questo il senso degli incontri dal titolo “Una voce in capitolo”, progetto di valorizzazione dei giovani del territorio organizzato dallo Sportello Informagiovani e Info lavoro Il Posto Giusto dell’Unione Colline Matildiche.

Il 2 maggio, alle ore 18, al Centro Famiglie di via Fratelli Cervi 4 a Montecavolo, si terrà il terzo appuntamento con “Ragazze in stem. Storie di ragazze tra scienza e tecnologia”, che avrà come protagoniste Benedetta Colnaghi, studentessa in scienze biologiche, Maria Chiara Benevelli, studentessa in ingegneria meccanica e Hanin Belgacem, studentessa in ingegneria civile. Si tratta di tre giovani del nostro territorio che ci racconteranno la loro storia di scelta formativa in facoltà scientifiche.