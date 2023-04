Tram, dal 2 maggio a Bologna primi cantieri su strada in viale Europa e via della Fiera

Da martedì 2 maggio verrà avviata la fase preliminare dei lavori sui cantieri E4, E5 ed E6 della Linea rossa del tram in viale Europa, via della Fiera e viabilità limitrofa al parcheggio “Michelino” per l’eliminazione dello spartitraffico centrale e la realizzazione dell’illuminazione pubblica provvisoria.

Questa fase sarà completata entro la fine di maggio e non avrà particolari ripercussioni sulla viabilità pedonale e veicolare. I marciapiedi resteranno infatti aperti al transito, mentre la carreggiata stradale di via della Fiera e viale Europa, sarà interessata da questi restringimenti:

in direzione centro , pur restringendo la semicarreggiata di un circa un metro, la circolazione veicolare sarà garantita su due corsie e si potrà sostare sul margine destro della carreggiata nel rispetto della segnaletica esistente.

, pur restringendo la semicarreggiata di un circa un metro, la circolazione veicolare sarà garantita su due corsie e si potrà sostare sul margine destro della carreggiata nel rispetto della segnaletica esistente. in direzione periferia, il restringimento comporterà la riduzione da due a una corsia veicolare in via Della Fiera, mentre in viale Europa la circolazione veicolare sarà garantita su due corsie. Anche in questa direzione di marcia si potrà sostare sul margine destro nel rispetto della segnaletica esistente.

La cantierizzazione che partirà dal 2 maggio, sarà anticipata dall’intervento di rimozione della torre faro presente nella rotonda Pancaldi (all’intersezione Aldo Moro/Garavaglia/della Fiera), che verrà eseguito da EnelSole nella mattinata di domenica 30 aprile.

Per l’occasione, il Comune di Bologna ha emanato una specifica ordinanza di modifica al traffico che prevede la chiusura dalle 7 alle 15 della Rotonda Pancaldi, Viale della Fiera, Viale Aldo Moro e via Garavaglia.