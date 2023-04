Sulla A1 chiusure notturne programmate delle stazioni di Reggio e Terre di Canossa Campegine

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 4:00 alle 18:00 di sabato 29 aprile, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord.

Anche la stazione di Terre di Canossa Campegine, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, dalle 4:00 di domenica 30 aprile alle 6:00 di lunedì 1 maggio, in modalità continuativa. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Reggio Emilia; in entrata verso Milano: Parma.