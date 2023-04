Ryanair festeggia i 40 milioni di passeggeri da/per Bologna in 15 anni

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa, oggi (27 aprile) ha festeggiato il trasporto di 40 milioni di passeggeri da/per Bologna, dopo 15 anni di attività all’aeroporto di Bologna, con il lancio del suo più grande operativo estivo di sempre che prevede 67 rotte, incluse 2 nuove per Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca e molte altre. Questo operativo record vedrà 11 aeromobili Ryanair basati (investimento di $ 1,1 miliardi) e supporterà oltre 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti.

L’operativo di Ryanair su Bologna per la Summer ‘23 includerà:

· 67 rotte totali incluse 2 nuove rotte su Tolosa e Zara

· 11 aeromobili basati investimento di $ 1,1 miliardi)

· oltre 745 voli a settimana

· crescita del 9% vs S22

· 5,5 milioni di passeggeri da/per Bologna p.a.

· 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti

Ryanair opererà oltre 745 voli settimanali per l’estate 2023 (crescita del 9% vs S22) offrendo ai cittadini/visitatori di Bologna la più ampia scelta alle tariffe più basse in Europa per le vacanze estive ’23, incrementando sia il turismo in entrata che i posti di lavoro. Questa crescita senza eguali è sostenuta dall’impegno di Ryanair per l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con 11 aeromobili basati (investimento di 1,1 miliardi di dollari) e il supporto a oltre 4.400 posti di lavoro.

I clienti/visitatori di Bologna possono ora prenotare una meritata vacanza estiva alle tariffe più basse a partire da soli € 29,99 solo andata per viaggiare fino a ottobre 2023, disponibili solo sul sito Ryanair.com.