Nuvolosità variabile, prevalentemente di tipo alto e stratificato con assenza di precipitazioni. Temperature in lieve aumento: minime tra 8 e 12 gradi, qualche grado in meno nelle aree extra urbane, massime tra 18 e 23 gradi. Venti deboli e variabili in pianura, deboli-moderati da sud-ovest sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)