I laboratori del Fab Lab Junior

Nel mese di maggio il FabLab Junior di Casa Corsini propone tanti nuovi laboratori gratuiti per bambini e ragazzi.

Le attività, sostenute da Fondazione Modena e dal Comune di Fiorano Modenese, si svolgono tutte alle ore 17.00 presso Casa Corsini, nello spazio dedicato alle nuove tecnologie e alla robotica educativa per ragazze e ragazzi, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. L’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo email info@casacorsini.mo.it, i posti sono limitati.

Martedì 2 maggio si comincia con “Eco Lab Api e Fiori”: laboratorio green 6-9 anni per imparare quanto sono importanti le api per il nostro ecosistema e seminare i semi per l’impollinazione.

Martedì 9 maggio con “Circuiti e Creatività”, i bambini potranno costruire e decorare un biglietto luminoso per la festa della mamma.

Giovedì 11 maggio una nuova avventura con il mondo Lego Spike, per ragazzi dai 10 ai 14 anni e infine, giovedì 25 maggio, “Ozobot Wooden Puzzle” per costruire puzzle e percorsi inediti di legno con il mini robottino Ozobot.