Gli studenti del Liceo Galvani di Bologna a lezione sul terrorismo internazionale dal Colonnello Santovito

Questa mattina, il Comandante Provinciale Carabinieri di Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito, ha tenuto una lezione sul terrorismo internazionale e interno a una trentina di studenti del Liceo Ginnasio Luigi Galvani, nell’ambito di una collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione Vittorio Occorsio, nata nel ricordo di Vittorio Occorsio, Magistrato della Repubblica Italiana, medaglia d’oro al valor civile, vittima di un attentato terroristico avvenuto a Roma il 10 luglio 1976. Ricevuto nella biblioteca Galvani Pasolini dal Dirigente scolastico, Fabio Gambetti, il Colonnello Santovito ha interagito con i giovani studenti, che si sono dimostrati molto interessati all’iniziativa, unitamente al Comandante Interinale della Compagnia Bologna Centro, Tenente Guido Rosati.

Dirigente scolastico Fabio Gambetti: “Direi che sia stato molto importante l’incontro che il Colonnello ha avuto con i nostri ragazzi, sia per l’argomento che ha trattato, sia per la valenza di educazione civica che è uno degli obiettivi che la Scuola Italiana si pone da alcuni anni, anche per creare un rapporto diverso fra le Istituzioni ed eventualmente favorire l’orientamento dei ragazzi nei confronti dell’Arma dei Carabinieri”.

Colonnello Rodolfo Santovito: “Noi come Arma dei Carabinieri della Provincia di Bologna, siamo molto grati per la disponibilità e il calore con cui siamo stati oggi accolti in questo istituto come in tanti altri della Provincia. Con i ragazzi affrontiamo temi legati alla cultura della legalità di cui non si parla mai abbastanza ed è sempre molto confortante verificare come i giovani siano recettivi su questi temi, interessati a questi argomenti, a premessa della costruzione di una futura società migliore”.