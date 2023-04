Albinea, domenica 30 aprile torna la gara “Un gir per Bursan”

Domenica 30 maggio tornerà un evento sportivo molto apprezzato in provincia e non solo. Si tratta dell’edizione numero 44 della gara podistica “Un gir per Bursan”, organizzata dalla Polisportiva Borzanese, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Uisp Reggio e Frigotecnica impianti industriali.

Saranno due le gare: quella competitiva / trail di 21 chilometri e quella non competitiva con due percorsi: uno da 5 e l’altro da 10 chilometri.

Per quanto riguarda la corsa competitiva le iscrizioni devono avvenire sul sito www.irunning.it/ungirperbursan entro le ore 23.59 di giovedì 27 aprile. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara direttamente presso la segreteria del ritiro pettorali al costo di 15 euro. Possono partecipare alla gara anche atleti non tesserati, ma in regola con la visita medica per l’atletica leggera con un aggravio di costo di 2 euro.

Per la manifestazione non competitiva è possibile registrarsi entro le ore 9 del giorno stesso della gara alla segreteria dell’organizzazione al costo di 2.5 euro. Per i gruppi la preiscrizione è obbligatoria tramite mail all’indirizzo segreteria@polisportivaborzanese.it, oppure tramite Wa al numero 3474279700 (Luca).

Il ritrovo con distribuzione pettorali e apertura delle iscrizioni per le prove non competitive sarà domenica 30 aprile al parco dello Sport di Borzano alle ore 7.30. Il briefing pre gara per chi farà la gara competitiva sarà alle ore 8.45.

La partenza di entrambe le corse sarà alle ore 9.

Tutti i partecipanti avranno un omaggio offerto da Conad. I primi 30 gruppi con almeno 10 partecipanti avranno pacchi alimentari. Riceveranno premi speziali i primi 5 uomini e le prime 5 donne all’arrivo.

La gara competitiva varrà come combinata “Frigotecnica” per coloro che avevano partecipato alla Mimosa Cross.