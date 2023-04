A Vignola sei incontri per fare il punto sul Porta a Porta con i cittadini

Prende il via mercoledì 3 maggio il ciclo di sei incontri dal titolo “2018…2023 Porta a Porta: facciamo il punto”, serate informative sulla raccolta dei rifiuti dedicate ai cittadini, organizzate dal Comune di Vignola in collaborazione con il Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità Ceas Valle del Panaro e con il Gruppo Hera. Si tratta di incontri serali in presenza (ore 18.00 – 20.00), dislocati nei quartieri della città, che potranno essere seguiti anche, da remoto, in diretta sulla piattaforma Zoom.

Questo il calendario degli appuntamenti: si inizia mercoledì 3 maggio, quando è in programma, presso Il Ristorante Moretto, l’incontro per chi vive o lavora nella zona di Tavernelle e Campiglio. Giovedì 11 maggio, l’appuntamento, presso la Casetta dei Pescatori nel Parco Europa, è rivolto a coloro che fanno riferimento al quartiere Tunnel. Mercoledì 24 maggio, presso la Casetta degli Alpini, l’incontro per chi vive o lavora nel quartiere Brodano. Mercoledì 31 maggio, presso la sede dell’Avis, è in programma l’appuntamento per il quartiere Bettolino. Mercoledì 7 giugno, presso le scuole Aldo Moro di via Cimarosa, si terrà l’incontro per il quartiere Vescovada. Infine, l’appuntamento per la zona del Centro è per mercoledì 14 giugno e si terrà presso la Sala consiliare del Comune di Vignola. Tutti gli incontri si terranno dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Saranno presenti amministratori del Comune di Vignola, tecnici di Hera e del Ceas. “La cura di una città passa anche attraverso una corretta differenziazione dei rifiuti e il rispetto delle modalità di raccolta – conferma la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola – Purtroppo, in questi cinque anni di funzionamento del Porta a Porta a Vignola, pur avendo progressivamente incrementato il livello di differenziazione dei rifiuti, abbiamo dovuto constatare che ci sono ancora cittadini che faticano a comprendere e ad applicare il meccanismo. Questi incontri sono quindi l’occasione per tornare a fare il punto sulla raccolta Porta a Porta, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della differenziazione dei rifiuti e sulla necessità di seguire correttamente il calendario e le modalità della raccolta. Per questo invitiamo i cittadini a partecipare agli incontri, sia in presenza che online”.

Per informazioni si può contattare il Ceas Valle del Panaro al numero 335/1282557 oppure scrivendo una mail a info@ceasvalledelpanaro.it.