Si chiude un ponte lunghissimo per il Roller Hockey Scandiano

Anche l’Under 19 si qualifica per le fasi finali nazionali dopo la vittoria contro la seconda Correggio. Tantissime le partite giocate in attesa delle fine dei campionati giovanili. Erano sette le partite da giocare più una in Serie A2. Se la Serie A2 ha vinto contro Novara, anche le altre squadre si sono assolutamente fatte valere in lungo ed in largo della regione.

Sei le vittorie, una per la Serie B, una per l’Under 19, una per l’Under 17 e tre per l’Under 15. I ragazzi che giocano sia nel Campionato U15 sia nel Campionato U17 hanno fatto quattro su quattro, rientrando secondi temporanei nel Campionato Under 17 e in completa fuga solitaria in Under 15. Vittorie contro Modena (4-8), Correggio (2-12) e le due partite casalinghe contro Pesaro, in Under 15 6-1, mentre in Under 17 7-3. Sono 46 i punti in classifica Zona 3 Under 15 dopo 16 gare contro i 27 della seconda Modena, mentre l’Under 17 chiude il suo campionato a quota 14 punti, cinque in meno del Correggio. In Under 19 continua l’imbattibilità del team rossoblu: sconfitto per 6-3 all’Arcostruttura il Correggio: tre i gol di Alessandro Uva, due per Vivi ed uno per Stefani. Chiuderà il primo maggio Pico-Scandiano ma con questa vittoria si qualifica alla fase finale nazionale anche l’Under 19, che si somma all’Under 13 e 15.

Per quanto riguarda la Serie B, una sconfitta ed una vittoria nel lungo ponte. Domenica Scandiano è stato sconfitto in casa dal caparbio Pesaro per 4-2, ma si è rifatto martedì sera a Correggio, vincendo per 4-1. Ancora aperta la lotta al terzo posto, che sarà deciso nelle ultime gare. I sei gol rossoblu sono stati segnati, due da Vaccari e da Capoluongo, uno da Vivi e Giovannelli. In classifica Pico e Correggio a 24, Pesaro e Scandiano a 18, Scandianese e Cremona a 9, Correggio B a 0.

SERIE B – SCANDIANO-PESARO = 2-4

Scandiano: Vaccari M, Vaccari D, Vivi I, Bonettini, Giovanneli And – Capoluongo – Giovannelli Ant – All. Vaccari A

Pesaro: Giraldo, Barberi A (C), Barberi E, Urbinati, Zanazzo – Galli, Carnevali – All. Barbieri E

Marcatori: 1t: 3’02” Urbinati (P), 9’27” Barbieri E (P), 11’34” Capoluongo (S), 14’50” Zanazzo (P) – 2t: 5’57” Giovannelli And (S), 8’09” Barberi E (tir.dir) (P)

Espulsioni: 1t: 16’10” Zanazzo (2′ e rosso) (P) – 2t: 21’23” Giovannelli And (2′) (S)

SERIE B – CORREGGIO – SCANDIANO = 1-4

Correggio: Pedroni F, Scarpa, Gabbi, Pedroni M, Pozzi (C) – Ferrari, Holban, Mangano, Gasparini – All. Bastias

Scandiano: Vaccari M, Vaccari D, Vivi I, Bonettini, Giovanneli And – Capoluongo – Giovannelli Ant – All. Vaccari A

Marcatori: 1t: 5’14” Vaccari D (S), 16’56” Capoluongo (S) – 2t: 6’44” Gabbi (C), 18’23” Giovannelli (S), 19’03” Vaccari D (S)

Espulsioni: 1t: 19’35” Vaccari D (2′) (S) – 2t: 8’05” Bonettini (2′) (S)

SETTORE GIOVANILE

UNDER 19 – SCANDIANO – CORREGGIO = 6-3

Scandiano: Vaccari M, Vivi I, Stefani (C), Uva, Ganassi – Bonettini, Vaccari D, Rinaldi – All. Vaccari A

Correggio: Pedroni M, Scarpa (C), Castiglioni, Holban, Pedroni F – Gabbi, Ferrari, Simonelli, Giannotti, Teli – All. Bastias

Marcatori: 1t: 4’59” Vivi (S), 6’34” Uva (S), 18’03” Stefani (S), 23’22” Castiglioni (C) – 2t: 0’22” Uva (S), 14’21” Uva (S), 17’04” Holban (C), 19’04” Vivi (S), 20’19” Gabbi (C)

Espulsioni: 2t: 20’47” Vaccari D (2′) (S)

UNDER 17 – SCANDIANO – PESARO = 7-3

Scandiano: Gilioli, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri S, Depietri R, Francia – All. Busani N

Pesaro: Hazil, Gasparini, Boniolo J (C), Boniolo S, Selvaggio – Giusti, Hazil – All. Barberi E

Marcatori Scandiano: 5 goal Riccardo Busani, 2 goal Stephan Montanari

Marcatori Pesaro: 3 goal Bonolio J

UNDER 15 – SCANDIANO – PESARO = 6-1

Scandiano: Francia, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri S, Depietri R, Gilioli – All. Busani N

Pesaro: Tomassini, Gasparini, Boniolo J (C), Boniolo S, Hazil – All. Barberi E

Marcatori Scandiano: 3 goal Stephan Montanari, 3 goal Riccardo Busani

Marcatori Pesaro: 1 goal Hazil

UNDER 15 – CORREGGIO-SCANDIANO = 2-12

Correggio: Subazzoli, Ferretti, Folloni (C), Holban, Munari – Bouslama, Bombardi, Mazzeranghi – All. Tudela

Scandiano: Francia, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri S, Depietri R, Gilioli – All. Busani N

Marcatori Correggio: 1 goal Folloni e Munari

Marcatori Scandiano: 6 goal Riccardo Busani, 3 goal Tommaso Montecroci, 2 goal Samuele Barbieri, 1 goal Carlalberto Ranati

UNDER 15 – MODENA-SCANDIANO = 4-8

Modena: Manzo (C), Malagoli M, Ombelli, Malagoli I, Messora – De Gennero, Cristoni, Ferrari – All. Manfredini

Scandiano: Francia, Busani R (C), Ranati, Montanari, Montecroci – Barbieri S, Depietri R, Gilioli – All. Busani N

Marcatori Modena: 1 goal Cristoni, Malagoli, Ombelli, Messora

Marcatori Scandiano: 3 goal Carlalberto Ranati, 2 goal Riccardo Busani, 2 goal Stephan Montanari, 1 goal Tommaso Montecroci

Nella foto di Alberto Bertolani, foto di archivio con Iacopo Vivi nel derby contro Correggio in B