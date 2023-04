Schianto in A13 all’altezza di Bentivoglio, un morto ed un ferito

Un uomo ha perso la vita mentre la moglie è rimasta ferita in un incidente avvenuto stamane poco dopo le 10 sull’autostrada A13, all’altezza di Bentivoglio. La vittima, 64 anni originaria di Codigoro, era alla guida di una BMW che, per cause da accertare, ha improvvisamente sbandato urtando il new jersey laterale e, uscita di strada, ha finito la corsa in mezzo al campo.

Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, sul posto anche con l’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato niente da fare. La moglie che era accanto a lui ha riportato ferite di media gravità ed è stata portata all’ospedale Maggiore. Non è escluso che la vittima abbia perso il controllo dell’auto perché colto da un malore. Disagi per alla circolazione autostradale con lunghe code.