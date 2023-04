Lo scrittore Alessandro della Santunione alla biblioteca Berselli di Campogalliano

Prosegue, presso la Biblioteca Edmondo Berselli di Campogalliano, la rassegna “Scrittori in Campo” che intende valorizzare e far conoscere, anche ai concittadini, autori campogallianesi che hanno recentemente pubblicato le loro opere.

Giovedì 27, alle ore 20,30, è la volta di Alessandro Della Santunione che, dopo aver pubblicato alcuni racconti con Quodlibet ed il Dondolo, sta ora riscuotendo un buon successo col suo primo romanzo, l’originale Poco mossi gli altri mari edito da Marcos Y Marcos. Della Santunione, che lavora nel mondo del turismo, viaggia e legge molto, si dichiara particolarmente soddisfatto di questa serata all’insegna del ‘nemo propheta in patria’ che lo porta nella ‘sua’ Campogalliano, luogo dove è ambientata anche la particolare vicenda narrata nel libro.

La famiglia raccontata in Poco mossi gli altri mari ha un proposito: quello di restare unita, tanto unita che nessuno muore più. In un appartamento di un comune della pianura padana, che poi è Campogalliano, vivono insieme nonni e bisnonni, zii, cognati, persino ex fidanzate; tutti invecchiano, nessuno se ne va. Un certo allarme lo suscita la notizia che Dio è morto: non sono molti gli accadimenti di questo romanzo filosofico che sceglie una chiave surreale per raffigurare in modo molto concreto il nostro tempo e le inquietudini che lo attraversano. L’appuntamento, a ingresso libero, è per giovedì 27, in Biblioteca, alle 20,30.