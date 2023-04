Iscrizioni aperte a Maranello ai Centri estivi comunali

Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi organizzati dal Comune di Maranello per l’estate 2023. Le attività sono rivolte ai bambini che frequentano i servizi comunali dei nidi d’infanzia, lo spazio bambini, il cestino dei tesori e le scuole d’infanzia e primarie nell’anno scolastico 2022/2023.

Per i bambini 1-3 anni il centro estivo è presso il nido d’infanzia “Le Coccinelle” dal 3 al 28 luglio con giochi d’acqua, laboratori grafico-pittorici, manipolazioni, travasi, letture animate. Per la fascia 3-6 anni si svolge presso la scuola d’infanzia C. Cassiani dal 3 al 28 luglio con giochi d’acqua, attività espressive, psicomotricità, drammatizzazioni. Per i 6-11 anni il centro estivo è presso la Scuola Primaria Statale “C. Stradi” dal 12 giugno al 28 luglio con giochi di gruppo, attività ludico-sportive, laboratori.

Le iscrizioni si raccolgono online fino al 7 maggio; contestualmente sono raccolte anche le richieste di agevolazione tariffaria. Per informazioni e assistenza alla compilazione ci si può rivolgere al Servizio Istruzione del Comune (tel: 0536 240042).

Previsti anche i centri ricreativi di fine estate, attivati con un minimo di 20 partecipanti, dal 21 agosto all’8 settembre: per i bambini 3-6 anni alla scuola infanzia Cassiani (iscrizioni entro il 28 giugno), per i 6-11 anni alla scuola primaria Stradi (iscrizioni entro il 30 giugno). Per i bambini e ragazzi con disabilità certificata è prevista una progettazione educativa individualizzata in accordo con la famiglia: i bambini in relazione all’età potranno essere inseriti nei centri estivi comunali o in altri centri estivi del territorio. In estate sono previste anche altre proposte ricreative sul territorio (Polisportiva Maranello, centro estivo parrocchiale, centro estivo in inglese).