Nonantola Film Festival, preapertura con il Leone d’oro di Venezia 2022

Con la proiezione del film documentario “Tutta la bellezza e il dolore” di Laura Poitras – vincitore del Leone d’oro per il Miglior Film alla 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 2022 – si apre domani in anteprima al Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) la 17esima edizione del Nonantola Film Festival che si svolgerà da giovedì 27 aprile a sabato 6 maggio 2023 a Nonantola (MO) organizzato da Nonantola Film Festival APS, affiliata Arci-UCCA.

“TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE” (t.o. All the Beauty and the Bloodshed) di Laura Poitras con Nan Goldin, Alfonse D’amato, Ed Koch, John Mearsheimer, Cookie Mueller – Montaggio: Amy Foote, Joe Bini, Brian A. Kates – Musica: Soundwalk Collective – Documentario – Stati Uniti 2022 – 117 minuti – Produzione: Participant, Praxis Films – Distribuzione: I Wonder Pictures

Nel film si intersecano due narrazioni, basate su interviste, fotografie e filmati rari: quella della vita e della carriera di una delle più influenti fotografe contemporanee, Nan Goldin – dalla perdita della sorella adolescente che marcherà la sua adolescenza turbolenta, al suo percorso personale e artistico sulla scena della cultura underground di Boston e Manhattan, fatta di sesso e droghe, eccessi e sregolatezze, documentate nelle foto della “famiglia di amici” raccolte in The Ballad of Sexual Dependency, alla leggendaria mostra sull’AIDS del 1989 e al suo attivismo politico – e quella della caduta della famiglia Sackler, proprietaria di Purdue Pharma, produttrice di OxyContin, contro cui Goldin ha intrapreso nel 2017 una battaglia per il riconoscimento delle responsabilità nell’epidemia di oppioidi iniziata negli Stati Uniti alla fine degli anni ’90, in cui morirono migliaia di persone per overdose da farmaco. In questa sua azione pubblica contro i Sackler, accusati di aver “fatto fortuna promuovendo la dipendenza”, Goldin è coinvolta sia dal punto di vista personale che artistico.