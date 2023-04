‘Gran Galà lirico di primavera’ a Reggio Emilia con il Festival Belcanto Italiano

Un gran concerto lirico tra la gente, ricco di teatro e divertimento, con costumi storici: queste le prime caratteristiche che balzano subito all’occhio, aspettando l’inusuale serata musicale di domenica 30 aprile, organizzata in collaborazione con Artemisnike, alle porte di Reggio nell’Emilia, nel cuore del parco naturalistico del Crostolo.

In realtà, questo gran galà lirico sarà molto di più: l’evento musicale infatti è posto all’interno del circuito dei concerti organizzati dal Festival Internazionale Itinerante di Belcanto Italiano; in programma musiche note (come, ad esempio, quelle da “Nozze di Figaro” di Mozart, “Elisir d’amore” di Donizetti ed “Amico Fritz” di Mascagni), ma si potrà ascoltare anche un repertorio raffinatissimo e molto raro, come quello sia scritto che interpretato dagli artisti della leggendaria famiglia belcantista dei García: ovvero García padre, il celebre tenore ‘primo interprete’ del Barbiere rossiniano, maestro di canto e compositore, la figlia mezzosoprano Pauline Viardot-García e l’altra più famosa figlia María Felicia García, nota come la Malibran, entrambe anche compositrici.

Il ricco programma di musiche vocali scelte sarà dunque interessante quanto sfizioso per il pubblico, andando dall’Opera lirica, con arie e duetti buffi, alla canzone spagnola, alla tarantella napoletana e alla romanza da camera italiana, coprendo un ampio arco di tempo, dal primo Seicento al tardo Ottocento: da Caccini, Scarlatti e Mozart a Rossini, García padre e la Malibran, da Bellini, Persiani e Donizetti alla Viardot, Gastaldon, Tosti e Mascagni.

Gli interpreti saranno i Maestri dell’Accademia Nazionale di Belcanto Italiano, il soprano Astrea Amaduzzi e Mattia Peli nella duplice veste di pianista accompagnatore e tenore, ed alcuni dei loro allievi: i soprani Diana Corradini, Arianna Richeldi, Angela Floccari, Christine Zhou McCormack (dagli USA) ed il tenore Andrea Torciere, con la partecipazione speciale del baritono Pier Zordan.

L’ingresso al concerto, che si svolgerà alle ore 18.00 in via F.De Sanctis, 7 a Canali, Reggio Emilia, è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È gradita una libera offerta. Dopo il concerto sarà possibile rimanere a cena con gli artisti; verrà proposto un Menù di alta qualità, curato dal ristorante “Quantum”. – Informazioni e prenotazioni (Tel/WhatsApp) al numero 338 9231113