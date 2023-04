Sport da combattimento: Guerrieri del Tiepido trionfano in Fiera a Modena

Nei cinque giorni della 84esima Fiera di Modena, il padiglione C è stato preso d’assalto dal mondo degli sport da combattimento e delle arti marziali. In questi giorni i Guerrieri del Tiepido, assieme ai Vikings Modena e a Shoot Team Academy, sono stati impegnati in stage, corsi ed eventi agonistici.

Dopo gli ottimi risultati con i Vikings nella gara di Sabato di Brazilian Jiu Jitsu, i Guerrieri hanno sbancato in quella di Domenica nella Kickboxing e Boxe.

Domenica si è svolta la XFC PREDATOR TATAMI CHAMPIONSHIP, dove il team di Portile ha portato in gara 18 atleti che con le loro vittorie hanno permesso di far aggiudicare il primo piazzamento per il Trofeo ‘FIMA & MARANELLO GLASS’ dedicato alle squadre.

Gli eroici Guerrieri sono: Evan e Thomas Solmi, Stefano e Emma Corghi, Christian e Luca Malferrari, Melissa Guadagno, Mattia Ponzoni, Ryan e Mohammed Bakkali, Julian e Stefan Diaconu, Alessandro e Alberto Berselli, Elia Bascone, Elia Filippo e Matteo Bertarini.

Gli atleti tra Kickboxing e Boxe sono stati guidati dai Coach Cristian Guadagno e Davide Ponzoni.