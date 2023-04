Sabato 13 maggio a Sassuolo l’incontro pubblico per il PUG

Si svolgerà sabato 13 maggio, a partire dalle ore 10 in sala Biasin (via Rocca 22), l’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale per presentare il PUG, Piano Urbanistico Generale.

Per Partecipare in presenza è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo, sono disponibili 99 posti prenotabili fino ad esaurimento, l’incontro verrà comunque trasmesso anche in streaming.

Si apre la fase partecipativa a supporto della redazione del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.)del Comune di Sassuolo, lo strumento previsto dalla legge regionale n. 24/2017, che definirà lo sviluppo del nostro territorio e della sua comunità.

L’obiettivo del percorso partecipativo, è quello di ascoltare le comunità del territorio e coinvolgerle nella definizione degli obiettivi strategici del piano.

Il percorso si svilupperà attraverso un incontro pubblico: partecipare sarà l’occasione per capire a cosa serve un Piano Urbanistico Generale e contribuire con il proprio punto di vista allo sviluppo del territorio.

Programma dell’incontro

Saluti istituzionali con Ugo Liberi, Assessore delegato all’urbanistica

Interventi:

Gruppo Progettisti – Capogruppo Marco Engel, architetto urbanista e progettista del PUG: illustrazione della proposta di Strategia del Piano, ovvero il documento strategico per la qualità urbana, ecologica e ambientale.

Andrea Illari Responsabile Ufficio di Piano e Dirigente Settore II Ambiente e Territorio del Comune di Sassuolo : Procedimento, tempi per osservazioni ed adozione Piano.

Dibattito strutturato col pubblico in sala.