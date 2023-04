Reggio Emilia, da oggi la Ztl in via Ariosto, piazza Roversi e corso Garibaldi dall’intersezione con via Porta Brennone

Con un’ordinanza, conseguente alla deliberazione di giunta della scorsa settimana, è attivata da oggi l’estensione della Zona a traffico limitato a corso Garibaldi dall’intersezione con via Porta Brennone, in piazza Roversi e via Ariosto vino all’incrocio con viale Monte Grappa.

Il nuovo assetto viabilistico è indicato dalla segnaletica istallata sul posto. Il provvedimento ha reso definitivo l’assetto di viabilità provvisorio adottato da oltre un anno, per consentire i lavori del cantiere di riqualificazione di via Ariosto – tratto della Passeggiata Settecentesca del Progetto Ducato Estense. L’estensione della Zona a traffico limitato ha come obiettivo l’incremento della sicurezza stradale finalizzato a garantire le necessarie condizioni di sostenibilità ambientale e qualità urbana in un tessuto viario e urbanistico storico, delicato e ‘vulnerabile’.