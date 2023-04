Mercoledì 26/4 la prossima seduta del Consiglio comunale di Sassuolo

Si svolgerà mercoledì 26 aprile la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo, convocata dal Presidente Luca Caselli a partire dalle ore 20 con 10 punti all’ordine del giorno, di cui due interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma di Serena Lenzotti del Partito Democratico avente ad oggetto: “Cittadini e nuovo piano urbanistico generale: chiarimenti”. Seguirà l’interrogazione a firma del Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni, avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito al percorso per la promozione di una Funeral Home nel territorio comunale”.

Si proseguirà con la rettifica per mero errore materiale della deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 27/3/2023 “Imposta municipale propria (Imu) – modifica aliquota per l’anno 2023”; a cui seguirà la comunicazione dell’approvazione della delibera di Giunta comunale n. 70/2023 “Assunzione piano urbanistico generale (Pug) – assunzione della proposta di piano ai sensi dell’art. 45 della L.R. 21/12/2017, n. 24”.

Al quinto punto del Consiglio Comunale sarà in adozione il Pua in variante al Poc del comparto ar. 2b sub b) “ex San Giuseppe” a cui seguirà “Paur ampliamento Kerakoll – sdemanializzazione e alienazione”.

Al settimo punto la ratifica deliberazione n. 81 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 11/04/2023; a cui seguiranno l’approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2022 e della variazione al bilancio di previsione 2023-2025.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’approvazione del bilancio definitivo Sgp srl chiuso al 31/12/2022