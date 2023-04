Maranello: incontro informativo sulla raccolta porta a porta

Mercoledì 26 aprile alle ore 20.30 presso la Sala Scaramelli in Via Dino Ferrari 43 è in programma un incontro per illustrare ai cittadini di Maranello le nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti che verranno introdotte da Hera a partire dal mese di maggio (raccolta “porta a porta” nelle zone artigianali, industriali e rurali e modalità “mista” – porta a porta e cassonetti stradali – nelle zone residenziali).

Per chi non può partecipare, la serata sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune di Maranello.