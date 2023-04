La Sasco Rotellistica Scandianese vince un Derby femminile di serie A1 contro il Modena

Davanti ad un buon pubblico, tutta la società, il main sponsor Sassatelli e tanti atleti del settore giovanile, la Sasco Rotellistica Scandianese non si fa scappare l’occasione e vince un Derby femminile di serie A1 contro il Modena con il risultato di tre a uno; bello da vedere e importante nei contenuti.

Importante poiché permette alla formazione del presidente Ganassi di rimanere in testa alla classifica in coabitazione con il Matera con dodici punti, ed è importantissimo soprattutto perché garantisce, già a tre turni dal termine, di ottenere come risultato minimo, la terza posizione della regular season, in vista dei play off scudetto.

Partita bella come detto, condotta sempre dalle giallonere, anche se il Modena si è difeso ottimamente nel fortino a zona e per tutto il primo tempo è riuscita a mantenere inviolata la rete.

Cosi come a Forte dei Marmi però, si vedeva che la Scandianese stava “cucinando” il suo avversario e puntuale come un orologio svizzero, in apertura di ripresa, è arrivato il gol di Agustina Pinto che ha suggellato il meritato vantaggio.

Da lì sono bastati altri 300 secondi per lo splendido raddoppio in alza e schiaccia di Mavi Gimeno, che ha poi consacrato la propria prestazione con un altro gol di pregevole fattura che ha di fatto chiuso la partita.

In realtà il Modena ha avuto un sussulto realizzando a metà del tempo l’unico gol della propria gara con Alicia De Stefano.

-“ Ieri abbiamo dimostrato che squadra siamo”- ha dichiarato Chiara Pisati autrice, il giorno prima, di una splendida partita a difesa della porta di serie B in una gara in cui la Rotellistica si era presentata rimaneggiatissima e col rischio goleada e che invece ha condotto magistralmente e perso solo nell’ultimo minuto e mezzo con il risultato di quattro a tre, poi ha continuato dicendo:-“tutte le più grandi hanno dato il loro contributo, dimostrando che abbiamo varie soluzioni e nel secondo tempo è venuta fuori la determinazione giusta per vincere”.

“Questo risultato ci dà la spinta per fare sempre meglio e credere nei nostri mezzi e nel gruppo”-.

Le finali si disputeranno fra il dieci e l’undici giugno e la sede è ancora da destinarsi, ma aver conseguito almeno il terzo posto nella griglia permette (per ora) di evitare in semifinale il Matera che almeno ad oggi ha dimostrato di essere la squadra da battere.

Analizziamo meglio la situazione della Rotellistica; attualmente è prima in classifica con dodici punti a pari merito col Matera che però ha una partita in meno, e nelle prossime tre gare, le giallonere, hanno turni molto difficili, due volte col Valdagno, in casa e fuori e col Matera in casa.

A questo punto diventeranno test per capire come affrontare al meglio le finali.