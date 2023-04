La Nazionale di calcio sordi batte l’Atletico Progetto Montagna, ma a vincere sono stati l’amicizia e l’Appennino

Sono state giornate molto intense quelle del raduno della Nazionale di calcio della Federazione Sport Sordi Italia (Fssi) a Castelnovo Monti, centro federale per i prossimi 3 anni nell’ambito dei progetti Sport Valley della Regione Emilia-Romagna. Un raduno che ha tenuto insieme allenamenti, una bella amichevole con l’Atletic Progetto Montagna e occasioni di conoscenza del territorio appenninico per gli atleti ospiti, i tecnici e gli accompagnatori.

Tra i momenti più interessanti, c’è stata venerdì pomeriggio l’escursione alla Pietra di Bismantova, con Ginetto Montipò del Cai Bismantova che ha dato informazioni sulla Pietra, generando suggestioni ed emozioni tra i giocatori e lo staff, attraverso un racconto ricco di passione, oltre che storia, cultura, natura, sport e soprattutto territorio. Un momento concluso con un aperitivo con prodotti del territorio alla Foresteria San Benedetto.

Sabato, dopo l’allenamento in mattinata al Centro Coni, c’è stata anche la visita alla Latteria Sociale di Carnola per conoscere i segreti della produzione del Parmigiano-Reggiano di montagna.

Poi nel pomeriggio la Nazionale Fssi ha battuto la squadra dell’Atletic Progetto Montagna per 4 a 1. I marcatori sono stati Lorenzo del Greco, Manuel Grippo, Edoardo Covino (rig.) e Marco Mazzoni per la Nazionale. Daniele Sordi (rig.) per Atletic Progetto Montagna. È stata davvero una bella partita, disputata su un terreno di gioco in perfette condizioni. All’ingresso in campo ha partecipato anche il Sindaco Enrico Bini che ha indossato la maglia della Nazionale Sordi, portando il saluto dell’Amministrazione comunale alle squadre ed al pubblico presente in tribuna.

Al termine della partita i giocatori azzurri e quelli dell’Atletic Progetto Montagna hanno condiviso un simpatico aperitivo a bordo campo con salumi, formaggi e vini locali. La Polisportiva Quadrifoglio, che cura gli aspetti organizzativi del Centro Federale Sport Sordi Italia, ha fatto dono a tutti i componenti del team azzurro di una punta di Parmigiano Reggiano di Montagna della Latteria Sociale di Carnola.

La squadra azzurra, che ha alloggiato all’albergo London di Castelnovo Monti, ha compiuto domenica l’ultimo allenamento prima del rientro. Sono già molteplici gli appuntamenti nell’ambito della Fssi previsti già nelle prossime settimane a Castelnovo.