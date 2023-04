Giovedì 27 aprile Massimiliano Loizzi porta in scena ‘Il tour Buonista’ al Piccolo Orologio di Reggio

La satira e il teatro condividono la medesima natura mimetica: non si limitano a riflettere la realtà, la reinventano, migliorandola, plasmandola e lasciandosi contaminare da essa, coniugando sapientemente intrattenimento e solidarietà.

Il Tour buonista è un progetto nato con l’intento di smascherare le ipocrisie sul “politicamente corretto”: lo spettacolo sarà in scena fuori stagione al Teatro Piccolo Orologio giovedì 27 aprile, alle ore 21. Massimiliano Loizzi, interprete e ideatore, è comico e volto noto de il Terzo Segreto di Satira, protagonista delle due stagioni di “Sandro”, in coppia con Francesco Mandelli; prolifico e acuto autore di spettacoli, live di stand-up comedy e romanzi, ha concepito il progetto del Tour buonista, prodotto da Mercanti di Storie, in collaborazione con Arci e Radio Popolare Network, come un’esperienza teatrale partecipativa e impegnata.

INFO E PRENOTAZIONI: Biglietto intero €15, biglietto ridotto €13, soci MaMiMò €10

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.