Castelfranco Emilia, il Consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2022

Nell’ultimo consiglio comunale di Città di Castelfranco Emilia, tenutosi giovedì 20 aprile, è stato approvato il rendiconto della gestione di bilancio 2022, che attesta una disponibilità economica residua che al 31 dicembre scorso supera i 17 milioni di euro. Un risultato considerevole visto l’importante impatto delle utenze energetiche che hanno portato ad una spesa superiore di 1,5 milioni di euro rispetto alla media degli anni precedenti.

“Un Bilancio assolutamente in salute che conferma la straordinaria propensione di questa Città, grazie al sostegno con il voto favorevole della maggioranza che ci sostiene, ad affrontare le sfide che vedono Castelfranco Emilia assoluta protagonista – ha commentato il Sindaco Giovanni Gargano -. E’ stato fatto un lavoro di squadra eccezionale, che ha permesso di affrontare le difficoltà nell’immediato, ma con un occhio rivolto allo sviluppo della Città. Ci sono alcune cose da migliorare a cui dedicheremo tutta la nostra attenzione nei prossimi mesi”.

Importanti i risultati delle farmacie comunali, con la scelta di aprire un ulteriore punto di servizi che si è rivelata strategica e ha consentito di ampliare i servizi offerti in particolare sul fronte della telemedicina.

In termini di spese correnti si conferma un bilancio targato “servizi alla persona”. Oltre il 42% delle risorse sono destinate a servizi alla persona: 5,7 milioni di euro per l’istruzione, 3,9 milioni per servizio nido e servizi sociali, oltre 2 milioni di euro per cultura, biblioteca e sport.

“Il fatto di avere svariati milioni di euro su numerosi progetti fa capire di quanto questa Città si stia muovendo sia su investimenti utili al futuro della città che nell’ambito dei Servizi alle persone, che invece di contrarsi sono aumentati” – continua il Sindaco.

“Sono numeri importanti che quantificano l’impegno profuso per cercare di dare riscontro sotto svariate forme alle molteplici sollecitazioni che ci vengono sottoposte da parte dei cittadini” – ha aggiunto l’Assessore al Bilancio Leonardo Pastore.

Un indicatore particolarmente significativo è infine quello che riguarda il recupero dell’evasione fiscale, in particolare quella riguardante l’IMU, che nel 2022 ha consentito l’ingresso nelle casse comunali di oltre di un milione di euro.