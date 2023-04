78° anniversario della Liberazione, le commemorazioni e le iniziative a Bologna

Il 25 aprile si celebra la Liberazione dell’Italia. Di seguito le iniziative e il programma delle celebrazioni.

Alle 9.30, nel chiostro della Basilica di Santo Stefano, deposizione di una corona e picchetto militare d’onore presso la lapide dei Caduti in Guerra. Parteciperà l’assessore Daniele Ara.

Alle 10.15, in Piazza Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno il sindaco Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Anna Cocchi, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick.

Alle 12, al giardino di Villa Cassarini, la vicesindaca Emily Clancy parteciperà alla cerimonia con la deposizione di corone al monumento dedicato alle vittime omosessuali del nazifascismo.

L’Istituto Storico Parri festeggia il 60° anno della sua fondazione e apre le porte della sua sede di via Sant’Isaia 20 alla città. Per tutto il giorno, sarà possibile visitare l’Istituto su richiesta e sarà allestita la mostra Volti partigiani. Inoltre in Sala Refettorio proiezione dei film e documentari su storie di resistenza e antifascismo. Alle 11, il laboratorio La Resistenza spiegata ai bambini, dedicato ai bambini 6-10 anni. Alle 15, con repliche alle 15.30, alle 16 e alle 16.30, Direzione Resistenza. Passeggiata partigiana dall’Istituto al Sacrario dei Caduti Partigiani, Piazza del Nettuno. https://www.istitutoparri.eu/60-anni-di-25-aprile-la-festa-della-liberazione-nel-sessantesimo-anniversario-del-parri/

Alle 17.30, in sala Mastroianni al Cinema Lumière, proiezione di “Paisà” (1946) di Roberto Rossellini (124′).

Alle finestre di Palazzo d’Accursio sono esposte le bandiere delle Brigate partigiane. Nel sito Storia e Memoria di Bologna, tutte le bandiere: https://www.storiaememoriadibologna.it/la-lotta-di-liberazione-1943-4/stendardi-partigiani/

Verranno inoltre deposte le corone nei luoghi della Resistenza presso i Cippi dei partigiani caduti nei Quartieri della città, alla presenza di autorità e studenti del territorio bolognese. Qui la mappa

Le iniziative della Scuola di Pace di Monte Sole https://www.montesole.org/25-aprile-2023/

Il 25 Aprile nei Musei Civici

Alle 17 il Museo Civico Archeologico (via dell’Archiginnasio 2) propone la visita guidata “Le forme della liberazione nel mondo antico”, a cura degli archeologi di ASTER.

http://www.comune.bologna.it/archeologico/eventi/47655/date/2023-04-20/id/107892

Il Museo civico del Risorgimento pubblica sul portale dedicato alla Storia e Memoria di Bologna una scheda dedicata all’entrata in vigore della Costituzione italiana, con particolare riferimento alle reazioni che tale evento ebbe nella nostra città. La scheda, correlata dai profili biografici dei Costituenti bolognesi e da articoli di giornale usciti per l’occasione, è consultabile al link

www.storiaememoriadibologna.it/la-lotta-di-liberazione-1943-45/entra-in-vigore-la costituzione-italiana-2447-evento

Inoltre, nell’ambito del progetto video “A spasso con i burattini – Avän avêrt al panirån ed Cuccoli!” a cura di Luca Maria Papi Vecchi con Riccardo Pazzaglia, è disponibile sul Canale Youtube www.youtube.com/user/storiamemoriabologna una puntata dal titolo “Burattini resistenti”.

Il portale www.storiaememoriadibologna.it è una fonte documentale di primaria importanza per l’informazione e l’approfondimento sulla lotta di liberazione a Bologna e nell’area metropolitana, cui è dedicato lo scenario www.storiaememoriadibologna.it/la-lotta-di-liberazione-1943-45 con informazioni sui luoghi, i caduti, le battaglie, le brigate partigiane, in ricordo ed in omaggio ai tanti protagonisti dell’insurrezione contro il nazifascismo.

Il manifesto ufficiale 2023 delle celebrazioni è stato realizzato da Andrea Campanella, studente del corso di design grafico dell’Accademia di Belle Arti selezionato dal professor Danilo Danisi nell’ambito del progetto Poster for the City.