25 Aprile a Reggio Emilia: alle celebrazioni anche gli studenti guastallesi

Da sempre l’Amministrazione comunale di Guastalla organizza una serie di iniziative pubbliche in occasione della Festa della Liberazione. Anche quest’anno sono stati previsti momenti celebrativi, in collaborazione con diverse associazioni del territorio, che si sono tenuti ieri (domenica 23 aprile) e si terranno domani 25 aprile in occasione della festività nazionale.

In particolare, nella giornata di domani, dedicata alle celebrazioni ufficiali, è previsto il “Percorso della Libertà”, un corteo con partenza alle ore 11.15 da piazza Mazzini ai monumenti e ai cippi della Resistenza, con l’accompagnamento del Corpo Filarmonico G. Bonafini.

Per questa iniziativa, il sindaco Camilla Verona ha inviato una lettera a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Guastalla per invitare bambini e bambine, studenti e studentesse e le loro famiglie a partecipare.

“Voglio così invitare tutti gli studenti e le loro famiglie per condividere insieme un momento importante per la nostra Comunità. I ragazzi, se lo vorranno, potranno leggere qualche riflessione a tema direttamente sul palco allestito in piazza”.

PROGRAMMA

Martedì 25 Aprile

Ore 8.45 – Piazza Mazzini:

Partenza della biciclettata da Piazza Mazzini e inizio del percorso storico fino ai cippi di San Girolamo e Case di latitanza.

Ore 11.00: ritorno in Piazza Mazzini con rinfresco.

Ore 11.15 – Piazza Mazzini:

Celebrazioni ufficiali.

Percorso della Libertà ai monumenti e cippi della Resistenza con l’accompagnamento del Corpo Filarmonico G. Bonafini.

A seguire – Cortile del Palazzo Ducale:

Pranzo della Liberazione (per chi si è prenotato entro il 18 aprile)