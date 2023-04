Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna e sulla A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere, nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 2 “Borgo Panigale” o 4 “Via del Triumvirato”.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona – e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Riccione.