Cavriago, 78^ Anniversario della Liberazione: vicini e resistenti per ricordare

Anche quest’anno il 78° anniversario della Liberazione sarà celebrato a Cavriago con l’iniziativa dal titolo “In piazza insieme – vicini e resistenti” a cura dell’Amministrazione Comunale, di Anpi Cavriago, Alpini Cavriago, dell’Istituto Comprensivo “Don Giuseppe Dossetti” e delle associazioni del paese.

“Le staffette e le donne che parteciparono attivamente alla Resistenza di Cavriago furono fondamentali per la lotta di Liberazione”. Dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. “Insieme ad ANPI Cavriago le abbiamo ricordate in questi giorni su Facebook, ne abbiamo raccontato le storie, abbiamo invitato in piazza i loro figli e le loro figlie, i nipoti e le nipoti, per restare uniti, per tenere viva la memoria e resistere insieme.”

Martedì 25 aprile dalle ore 9.00 verranno deposti i fiori ai cippi dei Caduti di villa Aiola e del Quaresimo, passando dal Cimitero e dal Monumento dedicato al Generale Reverberi.

Dopo la Santa Messa presso la Chiesa di San Terenziano dalle ore 11.00 il corteo proseguirà con l’omaggio ai Monumenti della Scuola De Amicis, di Piazza Dossetti e alla lapide di piazza Zanti dedicata a Barilli e Francescotti.

Dalle ore 11.30 in piazza Zanti sotto il municipio vecchio interverrà la Sindaca di Cavriago, Francesca Bedogni, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Don Giuseppe Dossetti” Lorena Mussini e alcuni rappresentanti di ANPI Cavriago

Gli interventi saranno introdotti dall’Orchestra Giovanile Risonanze.

A conclusione della Cerimonia sarà possibile partecipare all’Aperitivo Resistente a cura dei volontari di ANPI Cavriago e Alta Fermentazione.