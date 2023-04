Stefano Landini si racconta per il Comics & Sport

Una platea numerosa tra appassionati e studenti ha ascoltato per più di un’ora l’intervista di Enrico Valbonesi al sassolese Stefano Landini, disegnatore professionista e docente con all’attivo collaborazioni con le più importanti case editrici e di produzione del mondo.

Stefano ha raccontato dei suoi esordi, delle sue passioni e alcuni interessanti dietro le quinte di una professione affascinante ma poco conosciuta come la sua.

A fine intervista c’è stato spazio anche per alcune domande dalla platea il consueto firma copie e qualche foto con i suoi estimatori.

Presenti alla manifestazione anche l’Assessore alla pubblica istruzione Alessandra Borghi e la collega Sharon Ruggeri.

Il Festival Comics & Sport continuerà per tutto il fine settimana con altri appuntamenti in giro per la città.

Claudio Corrado