Oggi alle 15 Salernitana – Sassuolo senza Berardi

È in programma per oggi (sabato 22 aprile) la 31^ giornata di campionato di serie A che presenta la sfida allo stadio Arechi di Salerno tra i granata della Salernitana e i neroverdi del Sassuolo. La squadra guidata da mister Dionisi ha raggiunto nella giornata d’ieri (venerdì) Salerno, mentre il giorno prima si è svolta la consueta conferenza stampa presso il Mapei Center.

Proprio in quell’occasione Dionisi ha espresso di fronte ai giornalisti presenti la consapevolezza della doppia difficoltà della sfida in quanto, la Salernitana in casa sembra giocare con molti più uomini essendo bene allenata e con calciatori di qualità nella sua rosa. Ci ha tenuto il mister neroverde ha ricordare come lo scorso anno proprio contro questa squadra, il Sassuolo iniziò la partita con il piede sbagliato finendo subito in svantaggio. Un errore quello, aggiunge l’allenatore toscano che, dovrà necessariamente servirci da lezione per non ripetere la cosa. Sarà necessario trovare le giuste motivazioni anche in questo turno di campionato sprona l’allenatore per non correre il rischio di adagiarci dopo la prestazione casalinga con la Juventus. A chi ha chiesto a Dionisi di Berardi, il mister ha risposto che l’attaccante sta meglio ma non sarà in campo per questa partita. Lo Staff punta a recuperarlo per il prossimo impegno ovvero in casa con l’Empoli domenica prossima. A una domanda relativa all’importanza di giocare in uno stadio pieno che ti sostiene, Mister Dionisi ha risposto che di certo quello rappresenterà un’arma in più per gli uomini di Paulo Sousa dal momento (aggiungiamo noi) che da Salerno arrivano voci di un tutto esaurito con quasi 22 mila tifosi allo stadio. D’altronde come riporta un articolo apparso su salernitana news, in tanti a Salerno avevano cerchiato in rosso la data sul calendario della sfida ai neroverdi, colpevoli di aver ridato speranza al Verona perdendo al “Bentegodi” al 94’.

Claudio Corrado