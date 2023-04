A partire dal 25 aprile il mercato settimanale del martedì a Montale ritorna in piazza Braglia. Terminato il primo stralcio dei lavori di riqualificazione della piazza, come da cronoprogramma, i banchi tornano nella sede abituale dopo il “trasloco” temporaneo dello scorso gennaio nell’area di sosta di via Piemonte, che torna così pienamente a disposizione senza limitazioni di giorni e orari.