Le scuole medie aprono le celebrazioni del 25 aprile a Vezzano sul Crostolo con una rappresentazione in piazza

Un’anteprima delle celebrazioni per la Festa della Liberazione del tutto particolare e molto partecipata quella che questa mattina è andata “in scena” a Vezzano sul Crostolo.

Davanti al plesso scolastico di Piazza della Vittoria, i ragazzi della scuola secondaria di I° grado “A. Manini”, coordinati dalle loro infaticabili e creative insegnanti, hanno dato vita ad una sentita interpretazione di “La guerra di Piero”.

Grazie all’utilizzo delle molteplici discipline artistiche – dalla musica alla pittura, passando per la recitazione e il canto – tutti gli studenti dell’istituto hanno lanciato un forte messaggio per ricordare le vittime di tutte le guerre e dire no alla guerra, che oggi come ieri continua a mietere vittime innocenti.

La rappresentazione si è conclusa con la deposizione dei papaveri rossi, simbolo dei soldati caduti, realizzati dai ragazzi, che hanno visivamente e simbolicamente collegato la scuola al monumento ai caduti di Piazza della Vittoria.

I papaveri realizzati dagli studenti vezzanesi verranno deposti anche nel flash mob “Mille papaveri rossi per la pace e la cura dell’umanità” che si terrà al Parco del Noce Nero a Reggio Emilia il prossimo 28 maggio.

Le celebrazioni del 78° Anniversario della Liberazione proseguiranno martedì 25 aprile con deposizione di fiori alle ore 10 e alle 10.30 rispettivamente al Monumento alle vittime de La Bettola e al cippo di via Martellii. Alle ore 11 l’appuntamento è poi al Memoriale ai Caduti del Cimitero di Vezzano sul Crostolo da dove si procederà a piedi per Piazza della Vittoria dove vi saranno gli interventi delle autorità e la presentazione di un frammento della pièce teatrale “La Bettola: voci di donne”. Seguirà la Pastasciuttata della Liberazione e il laboratorio creativo per bambini “Liberi tutti!”.