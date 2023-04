Correggio: incendio nella notte a cella frigorifera in un supermercato

Poco dopo la mezzanotte, in via Don Minzoni a Correggio, per cause accidentali riconducibili ad un corto circuito, si è sviluppato un incendio di dimensioni contenute, che ha interessato una cella frigorifero contenente scarti alimentari, ubicata sull’area posteriore esterna del supermercato “Conad”.

L’incendio, prontamente domato dai vigili del fuoco di Carpi e Reggio Emilia, ha danneggiato parzialmente la cella-frigo, la tettoia sopra riposta e la parete esterna dello stabile. I danni sono in corso di quantificazione. Sul posto anche i carabinieri di Correggio.