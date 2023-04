Una sessantina le persone controllate nella serata di ieri a Reggio Emilia in zona stazione storica

Con ordinanza del Questore di Reggio Emilia sono stati disposti servizi congiunti Polizia di Stato – Polizia Locale sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini residenti in zona Stazione Storica e aree adiacenti, anche al fine di accertare e prevenire l’eventuale presenza di persone senza fissa dimora che bivaccano arrecando disturbo alla quiete cittadina.

Al termine del servizio sono stati elevati 2 ordini di allontanamento per violazione dell’art. 7 comma 2 del regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza, a carico di altrettanti soggetti poiché intenti a bivaccare nella zona retrostante al Bar Marconi e nel passaggio pedonale che collega viale IV novembre a tale zona. Inoltre, sono stati svolti specifici servizi da parte del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale.

Nella serata di ieri, giovedì 20 aprile, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, dove sono state controllate 61 persone, 24 veicoli ed effettuati 4 controlli presso altrettanti esercizi commerciali. Nell’ambito di questi servizi è stato rintracciato un 33enne georgiano, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i necessari adempimenti, al termine dei quali il Prefetto ne ha disposta l’espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo, in forza del quale il Questore ne ha ordinato l’accompagnamento alla Frontiera di Bologna da dove è stato rimpatriato con volo charter.

I controlli in zona stazione storica proseguiranno anche nei prossimi giorni, in modo da assicurare la tranquillità dei cittadini ivi residenti.