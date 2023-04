I carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” di Cavezzo

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno incontrato gli studenti della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” di Cavezzo, diretto dalla Dott.ssa Anna Oliva, nell’ambito del progetto promosso dall’Arma in tema di formazione della cultura della legalità.

All’incontro, tenuto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Carpi, Maggiore Covolo Stefano, hanno partecipato 80 alunni. Oltre ai delicatissimi temi del Bullismo e del Cyberbullismo, i giovani presenti hanno appreso dai Carabinieri i consigli per la navigazione sicura nel web, oltre alle regole di base per un uso corretto e consapevole dei social network e per il rispetto della privacy.

Ne è scaturito un incontro ricco di domande e osservazioni da parte degli alunni, che nel raccontare le proprie esperienze vissute hanno dato spunto per commenti e approfondimenti su tutte le tematiche affrontate.