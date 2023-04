Lo scorso 19 aprile, personale della Squadra Mobile di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 59 anni, dando esecuzione ad un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna due giorni prima per reati contro il patrimonio.

Rintracciato presso la propria abitazione, al termine delle operazioni, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, dove sconterà la pena residua pari a 4 anni e 17 giorni.