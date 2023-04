Castelnovo Monti: un 25 aprile di Resistenza, Libertà e Pace

“Coltivare Resistenza, Libertà e Pace” è il titolo dato quest’anno alle manifestazioni per il 25 aprile, organizzate dal Comune di Castelnovo Monti insieme alle Associazioni partigiane, combattentistiche e dei deportati, la Banda musicale di Felina Aps Comitato gemellaggi di Castelnovo, Istituti superiori Cattaneo – Dall’Aglio e Nelson Mandela, Istituto comprensivo Bismantova, Coro Bismantova, Coro PiccoloSistina e Teatro Bismantova.

La ricorrenza del 78° anniversario della Liberazione, 75° della Costituzione e 80° della lotta di Liberazione vedrà anche quest’anno la partecipazione delle delegazioni di Illingen, Kahla e Voreppe, i paesi gemellati con Castelnovo Monti.

Il programma prevede nel capoluogo alle 9.15 il ritrovo in piazza Peretti, poi l’avvio del corteo per la deposizione di omaggi floreali alla lapide dei deportati presso il Teatro Bismantova, al monumento ai caduti nella pineta di Monte Bagnolo, al monumento alla donna partigiana ai giardini pubblici di via Roma e al monumento ai deportati e pietre d’inciampo all’isolato Maestà. La deposizione sarà accompagnata dai brani eseguiti dalla Banda di Felina. Delegazioni partigiane renderanno omaggi floreali ai cippi di Sparavalle, Tavernelle, al Peep Pieve di Castelnovo, a Villaberza, Gombio e Gatta.

Alle 10 in piazza Peretti ci saranno i saluti del Sindaco di Castelnovo Enrico Bini, della Consigliera provinciale Erica Spadaccini, riflessioni sul viaggio della memoria a cura degli studenti delle scuole superiori, interventi dei rappresentanti dei paesi gemellati e i suoni della Resistenza: il canto di Bella Ciao a cura degli studenti dell’Istituto Bismantova accompagnati dalla Banda di Felina.

A Felina invece ci si ritroverà alle ore 12, in piazza della Resistenza dove si formerà il corteo, che poi deporrà omaggi floreali al monumento ai caduti. Alle 13 al Parco Tegge il pranzo della Liberazione (prenotazione ai numeri 347 8974780, 0522 619325, costo 25 euro a persona). Dalle 15.30 canti e musica popolare con Sergio Cardone. In serata, alle ore 21 al Teatro Bismantova, ci saranno i Canti per la Libertà con il Coro Bismantova e il Coro PiccoloSistina.