22 aprile 1945: un podcast della Fondazione Fossoli per ricordare la liberazione di Carpi attraverso i ricordi di chi l’ha vissuta

Il prossimo 22 aprile, in occasione del 78° anniversario della Liberazione di Carpi, la Fondazione Fossoli pubblicherà un podcast per raccontare, attraverso i ricordi di chi lo ha vissuto, il giorno più bello per la città: la fine dell’occupazione nazista e la caduta del regime fascista.

Il podcast sarà disponibile sul sito della Fondazione – www.fondazionefossoli.org – e, tramite link, sulla pagina Facebook della Fondazione, a partire da sabato 22 aprile.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative consultare il sito www.fondazionefossoli.org.