Sabato cambia la viabilità in zona stadio per la partita Modena-Spal

In occasione della partita di calcio Modena-Spal, in programma sabato 22 aprile alle 14 allo stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta.

Sulla base di quanto definito dal Gos, Gruppo Operativo Sicurezza coordinato dalla Questura di Modena, che considera la partita ‘a rischio’, dalla mattina sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli e in parte del parcheggio di Porta Nord. La stessa piazza, viale Monte Kosica, il tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda) saranno chiusi al transito.

Vista la previsione di elevata affluenza di pubblico, per chi si sposta da nord a sud di Modena è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. Limitazioni alla circolazione, infatti, potranno verificarsi anche in zona Stazione.

Già da venerdì 21 aprile in piazza Tien An Men, inoltre, sarà vietata la sosta in una porzione del piazzale, che verrà riservata alla sosta dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.