Reggio Emilia: approvata l’estensione della Ztl in centro storico

Rendendo definitivo l’assetto di viabilità provvisorio adottato da oltre un anno per lo svolgimento del cantiere di riqualificazione di via Ariosto – tratto della Passeggiata Settecentesca del Progetto Ducato Estense – la giunta comunale ha deliberato l’estensione della Zona a traffico limitato (Ztl) del Centro storico di Reggio Emilia a corso Garibaldi dall’intersezione con via Porta Brennone a piazza Roversi; in piazza Roversi; in via Ludovico Ariosto da piazza Roversi all’intersezione con viale Monte Grappa.

Tale estensione, che trova attuazione tramite l’emanazione di una ordinanza dirigenziale, entra in vigore da lunedì 24 aprile 2023.

L’esclusione di via Porta Brennone dalla Ztl è da intendersi come una soluzione transitoria verso una più completa revisione del sistema di accessibilità del Centro storico.

La delibera approvata prevede infatti di attivare il percorso per la successiva estensione della Zona traffico limitato alle seguenti vie: corso Garibaldi da piazza Gioberti all’intersezione con via Porta Brennone; via Porta Brennone; piazza Gioberti; via Emilia Santo Stefano dall’intersezione con via Minghetti fino a piazza Gioberti.

Questo, per poter divenire ad una condizione di tutela dei residenti e della sicurezza stradale in queste strade al pari di quelle già oggetto del provvedimento odierno di estensione della Ztl.

In questo caso, il controllo dell’accesso alla Ztl avverrebbe con l’installazione dei ‘varchi’ di controllo e gli stalli di sosta presenti nelle vie incluse nella nuova Zona a traffico limitato usciranno dalla gestione affidata.

“Interrompendo il traffico in uscita dal via Ariosto e con esso il transito libero dei veicoli da corso Garibaldi dopo l’intersezione con via Porta Brennone – si legge nella delibera approvata – è consolidata e nota ai cittadini da ormai oltre un anno, la modifica di viabilità che si intende introdurre con la perimetrazione della nuova Ztl. La nuova perimetrazione si pone in continuità con le ordinanze che hanno regolato le attività di cantiere relative al progetto di recupero e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca”.

Con questo provvedimento, si adotta quindi un’estensione della Ztl, finalizzata a garantire le necessarie condizioni di sostenibilità ambientale, sicurezza e qualità urbana in un tessuto viario e urbanistico delicato, complesso e ‘vulnerabile’.

“L’Amministrazione comunale – si legge ancora nel documento – ha effettuato analisi tecniche volte ad individuare le strategie più idonee per la soluzione delle criticità e il raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana, sostenibilità ambientale e sicurezza della circolazione, in particolare per le utenze vulnerabili”.

Il provvedimento mira in particolare a:

· aumentare il livello di protezione dell’Area pedonale (Ap);

· favorire una maggior tutela dei residenti e delle attività commerciali delle Ap e Ztl;

· ridurre la pressione della sosta e delle soste lunghe degli operatori;

· semplificare le procedure di accreditamento all’accesso da parte degli aventi diritto;

· ridurre gli abusi.