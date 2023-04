Potenziamento della nuova rete idrica della pianura bolognese, lavori nella notte tra il 27 e il 28 aprile

Sono in programma per la notte tra il 27 e il 28 aprile prossimi gli ultimi lavori di potenziamento dell’acquedotto che si trova nel territorio di Budrio e Molinella, nella pianura bolognese. L’intervento di Hera ha visto la posa di circa 5,7 chilometri di nuova rete per sostituire in parte un tratto desueto della rete, a partire dalla località Fossamarza (Castenaso) fino al collegamento con la rete esistente a Budrio, in prossimità del casello ferroviario e l’incrocio tra via Cesare Battisti e via Savino. L’investimento complessivo ammonta a 2,9 milioni di euro e rientra nel piano generale delle opere condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti. L’obiettivo dell’opera è incrementare l’efficienza dell’intero sistema e l’affidabilità delle reti a garanzia della continuità del servizio.

Per permettere l’entrata in esercizio della nuova condotta, quest’ultima deve essere collegata alla rete già esistente e per farlo è rimasto solo un intervento, precedentemente programmato e rinviato per motivi tecnici. L’intervento è previsto nella notte tra giovedì 27 aprile e venerdì 28 aprile 2023. Durante i lavori, programmati da Hera nelle ore notturne per limitare al minimo i disagi, sarà necessario sospendere la fornitura idrica e potranno verificarsi cali di pressione o interruzioni del servizio ai piani alti degli edifici.

Ecco cosa accadrà dalle 21 di giovedì 27 aprile alle 6.30 di venerdì 28 aprile:

in tutto il territorio di Budrio e nella frazione di Selva Malvezzi (Molinella): interruzione della fornitura idrica;

in tutto il comune di Molinella e nella frazione di Fiesso (Castenaso): cali di pressione o interruzioni di servizio ai piani alti (oltre il secondo), soprattutto nelle prime ore del mattino (tra le 5 e le 6.30);

a Castenaso interruzione dell’erogazione idrica nelle strade che si trovano davanti ai lavori in corso e cioè: nella zona di via Montanara; dalla rotonda di via 2 Agosto fino all’incrocio con via Albertazzi; sulla via Nasica dall’incrocio con via Carlina fino all’incrocio con via Montanara tra i civici 112 e 106; sulla via Birbanteria;

nei comuni di Medicina e Castel Guelfo: probabili cali diffusi di pressione.

Hera conterrà al minimo i tempi dei lavori e invita i cittadini delle zone interessate a rifornirsi di acqua per le necessità primarie.

Al ripristino del servizio si consiglia di lasciar scorrere l’acqua per qualche istante: potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Chi ha aderito al servizio gratuito di avviso via sms per le interruzioni idriche programmate, riceverà un messaggio. Per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, si può accedere al sito a questo indirizzo: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.