Il 22 aprile le celebrazioni per la Liberazione della città di Modena

Sabato 22 aprile, le celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione della città di Modena si aprono alle 9.30 con la deposizione delle corone da parte delle autorità cittadine al Famedio del cimitero di San Cataldo. Il programma prosegue, come di consueto, alle 10 al Sacrario della Ghirlandina e quindi alla lapide a ricordo degli ex internati militari. Alle 10.15, le autorità si spostano, quindi, alla lapide della Medaglia d’Oro al Valor Militare della città di Modena, in cima allo scalone del Palazzo Comunale in piazza Grande; alle 10.30 circa, infine, nell’atrio dell’Ateneo verrà deposta una corona alla lapide in ricordo di Mario Allegretti, medaglia d’oro al valor militare.

Le iniziative fanno parte del programma della Festa della Liberazione, predisposto dal Comune con il Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento, che comprende anche, in collaborazione con l’Anpi e i diversi Quartieri, la deposizione di corone nei circa 50 cippi e luoghi che in città ricordano i partigiani caduti e le vittime della guerra.

Sempre sabato 22 aprile, allo stabilimento del Salumificio Granterre, in strada Paganine 23, si chiude la mostra “Sui pedali” che ricorda l’assalto al salumificio di Paganine avvenuto l’8 marzo 1945. Alle 11.30 parte una biciclettata diretta verso il centro di Modena con tappe al parco della Resistenza, alla stele dedicata a Gina Borellini medaglia d’oro al valor militare, e davanti alla Prefettura di Modena. L’iniziativa è a cura del Centro documentazione donna e dell’Istituto storico di Modena, in collaborazione con Anpi provinciale e Udi Modena e con il salumificio Granterre.

Nel Quartiere 3, alle 15.30, al parco della Resistenza, è in programma “Paesaggi partigiani”, passeggiata storica e ambientale alla scoperta della Resistenza e del suo territorio, con una guida storica e una ambientale. Alla scuola media Marconi, alle 16.30, incontro con Aldo Bondi, Sandra Gesualdi e Lauro Seriacopi, della Fondazione Don Milani, autori del libro “Costituzione e Resistenza. Un percorso sul sentiero di Barbiana”.

A pomeriggio inoltrato, le iniziative si spostano al parco XXII Aprile con un talk su comunità Lgbtqia+ e mondo della notte a cui seguirà, alle 19, la Biblioteca vivente dei ragazzi del Centro giovani Happen dal titolo “Abbattere stereotipi e pregiudizi raccontandosi”. Alle 21, alla Polisportiva Villa d’oro, Concertino serata resistente con reading di brani sulla Resistenza e musica live di gruppi giovanili locali.

Il programma completo delle iniziative in occasione della Festa della Liberazione è sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).