Domenica a Modena asta di bici recuperate con la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento

Domenica 23 aprile torna l’Asta di bici recuperate dalle 9 alle 12 presso la Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento, sotto le tribune del Parco Novi Sad a Modena.

Si tratta di bici provenienti dall’Ufficio Oggetti Smarriti del Comune di Modena di cui è scaduto il periodo di giacenza senza che nessuno le reclamasse. «Per questo motivo – spiega il referente Riccardo Tavernari – sono diventate automaticamente proprietà del Comune, il quale, anziché buttarle via, da una decina di anni si rivolge ai volontari della nostra associazione per ripararle e poi metterle all’asta, allo scopo di rimetterle in circolazione e raccogliere fondi per beneficenza o per attività a sostegno della mobilità ciclistica».

Durante l’asta si terrà anche il banchetto informativo “Come ti rubo la bici”, che illustra i principali metodi di effrazione ed informa i cittadini sulle migliori tipologie di lucchetti da usare.

La Ciclofficina Popolare “Rimessa in Movimento” è un’associazione che dal 2011 si occupa di sostenere la mobilità ciclistica attraverso la condivisione del sapere meccanico. Ha sede nell’ex-deposito bici del Parco Novi Sad, presso cui i soci possono recarsi durante le aperture settimanali per riparare la propria bici con l’aiuto dei soci più esperti. Alla Ciclofficina Popolare si può usufruire inoltre degli attrezzi condivisi e dei ricambi usati, recuperati dalle donazioni di bici altrimenti destinate alla discarica.

L’asta di domenica è organizzata in collaborazione con Musa – Multicentro Ambiente e Salute di Modena.