Consigli della Polizia Locale per chiusura di Traversa San Giorgio a Carpi sabato 22 aprile

Come comunicato ieri, l’ANAS ha ordinato che sabato 22 aprile dalle 9 alle 18 sarà chiusa Traversa San Giorgio (S. S. 413 Romana) nel tratto fra le rotatorie di Santa Croce e di via Mulini, e delle sue laterali via Bassa e via Bersana. Il divieto di transito, dovuto all’esigenza di effettuare rilievi topografici, riguarderà i veicoli d’ogni tipo (quindi cicli compresi), eccetto che per i residenti, i quali potranno transitare esibendo agli agenti di controllo un documento che dimostri l’effettiva residenza.

La chiusura sarà segnalata da segnaletica in loco, e sarà in servizio personale della Polizia Locale dell’Unione; il suggerimento è di evitare per quanto possibile la zona, in caso contrario questi sono i percorsi alternativi consigliati:

Direzione Correggio-Soliera – Per chi giunge alla rotatoria di Santa Croce (intersezione con via delle Nazioni Unite) da Ovest (Correggio): direzione obbligatoria verso Nord (tangenziale “Losi”); per raggiungere la S. S. Romana (Gargallo, Soliera, Modena) proseguire fino alla rotatoria sull’intersezione con le vie Rezdore e Cattani, e imboccare la prima uscita (via Cattani); restare su via Cattani fino alla rotatoria sull’intersezione con le vie Ugo da Carpi e Mulini Interna, e qui prendere la prima uscita (via Mulini Interna) quindi seguire segnaletica per le destinazioni Sud (Gargallo, Soliera, Modena).

Direzione Soliera-Correggio – Lo stesso percorso vale, in senso inverso, per chi giunge alla rotatoria su via Mulini da Sud (Gargallo o Soliera) e deve andare verso Correggio o entrare in A22: percorrere via Mulini fino alla fino sull’intersezione con via Ugo da Carpi, prendere la terza uscita (via Cattani), percorrerla fino alla rotatoria sulla tangenziale “Losi”, prendere la terza uscita e proseguire sulla tangenziale in direzione Correggio.

Per informazioni. Polizia Locale Unione Terre d’Argine 059649555.