25 aprile in via del Pratello, le misure per garantire la sicurezza urbana e la mobilità

“Il 25 aprile – spiega la Capo di Gabinetto e delegata Progetto sicurezza integrata Matilde Madrid – è per tutti noi una giornata importante. Le misure e le regole che introduciamo quest’anno, così come le attività di prevenzione e controllo che metteremo in campo, hanno come obiettivo quello di garantire maggiore sicurezza per tutte le persone durante la giornata. Il tutto in piena condivisione con la Prefettura di Bologna.

Chiediamo la collaborazione di tutti: viviamo la giornata del 25 aprile rispettando lo spazio pubblico, l’ambiente e le persone. Auspichiamo, che al termine della manifestazione del Pratello e alla contestuale chiusura dei locali, dopo una giornata intensa, le persone inizino a defluire.

Grazie alla Polizia Locale e alle Forze dell’ordine per l’impegno che metteranno durante la giornata, agli ausiliari di prossimità del Comune di Bologna che saranno in piazza San Francesco, a Hera per la riorganizzazione della raccolta porta a porta e per le attività di pulizia che seguiranno e a tutte le persone a vario titolo impegnate nella gestione della giornata”.

L’ordinanza introduce gli orari di apertura per le attività che si trovano nell’area di via del Pratello, via Pietralata, via Calari, Piazza San Francesco, via del Borghetto, via San Valentino, via Santa Croce, vie de’ Coltellini, via San Rocco, tutte le radiali di via del Pratello fino agli incroci con via San Felice da un lato e via Sant’Isaia dall’altro:

i pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e i circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e per le somministrazioni temporanee di bevande dovranno cessare la somministrazione dalle 19 e chiudere alle 19.30 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita del settore alimentare e misto, e i produttori agricoli, dovranno chiudere alle 19 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

i laboratori artigianali alimentari dovranno chiudere alle 19 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo

L’ordinanza inoltre, per le stesse strade più via Sant’Isaia e via San Felice, impone ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali alimentari e misti, medie strutture di vendita del settore alimentare, laboratori artigianali alimentari, esercenti del commercio su area pubblica, circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande e produttori agricoli, dalle 7 di martedì 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo il divieto di vendita per asporto, anche da distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in lattine e contenitori di vetro.

In Piazza San Francesco (compresa la parte fino a Piazza Malpighi e fino a via del Pratello), in via del Borghetto e in via de’ Marchi, dalle 10.30 di martedì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo, è vietato:

l’ accesso con bevande in contenitori di vetro

in contenitori di vetro l’ abbandono di qualsiasi contenitore e rifiuti vari

di qualsiasi contenitore e vari l’ingresso con qualsiasi strumento musicale e qualsiasi altro oggetto utilizzato come strumento musicale e apparecchi di riproduzione musicale o destinati alla diffusione di suoni

Non sarà possibile accedere e stazionare nella parte pedonale di Piazza San Francesco e nel giardino accanto, dalle 10.30 del 25 aprile alle 6.30 del giorno successivo.

Il giardino Otello Bignami in via San Rocco 7 sarà chiuso dalle ore 21 del 24 aprile fino alle ore 6 del 26 aprile.

L’ordinanza impone anche il divieto di abbandonare contenitori vuoti, lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari. Infine, è vietato svolgere qualsiasi attività di somministrazione temporanea, salvo quanto previsto nell’autorizzazione alla manifestazione rilasciata dal Quartiere Porto-Saragozza.

Raccolta rifiuti

Nella zona del Pratello, la settimana prossima cambierà anche la data di raccolta porta a porta di carta e plastica: anziché martedì 25 aprile, l’esposizione dei sacchi sarà posticipata a mercoledì 26 aprile. L’orario rimane lo stesso, dalle 18 alle 22. Le strade interessate dallo spostamento sono: via del Pratello, via San Rocco, via Santa Croce, via Calari, via Pietralata, via Paradiso, via Coltellini, Via del Borghetto, Piazza San Francesco.

Mobilità

Sarà in vigore anche un’ordinanza di mobilità che prevede i seguenti provvedimenti:

Dalle ore 12 alle ore 24 del 24 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari , dal civico 3/2 al civico 4/2

, dal civico 3/2 al civico 4/2 via del Pratello, da via Calari al civico 101/A

Dalle ore 12 alle ore 22 del 24 aprile, senso unico alternato a vista:

via San Rocco, dal civico 32/A-B direzione via del Pratello

Dalle ore 12 del 24 aprile alle ore 24 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari, nel tratto compreso tra il civico 6 e viale Vicini e nel tratto compreso tra il civico 4 e viale Vicini

Dalle ore 12 del 24 aprile alle ore 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via del Pratello , nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pietralata e via Calari, ambo i lati

, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Pietralata e via Calari, ambo i lati via Calari, nel tratto compreso nell’area pedonale da fronte civico 3 e civico 4

Dalle ore 6 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

via del Pratello , tra via Pietralata e piazza Malpighi

, tra via Pietralata e piazza Malpighi piazza San Francesco , civici 9-10-11 (interno area pedonale)

, civici 9-10-11 (interno area pedonale) via del Borghetto

via Santa Croce , tra via San Valentino e via del Pratello

, tra via San Valentino e via del Pratello via San Valentino

via Pietralata

via San Rocco, tra via San Valentino e via del Pratello

Dalle ore 7 alle ore 20 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Pietralata

via del Pratello

via Calari (interno area pedonale)

(interno area pedonale) via Paradiso

via de’ Coltellini

via del Borghetto

via Santa Croce , tratto compreso da incrocio via San Valentino a via del Pratello

, tratto compreso da incrocio via San Valentino a via del Pratello via San Rocco , tratto compreso da intersezione via San Valentino a via del Pratello

, tratto compreso da intersezione via San Valentino a via del Pratello via San Valentino

piazza San Francesco, dai civici 8-9-10 sino a via del Pratello

Dalle ore 7 alle ore 24 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via San Rocco

via San Valentino

via Santa Croce

via de’ Coltellini

Dalle ore 9 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

piazza San Francesco

via del Borghetto

via de’ Marchi

Dalle ore 9 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di sosta con rimozione forzata:

piazza San Francesco , su tutta la piazza ambo i lati

, su tutta la piazza ambo i lati via del Borghetto , ambo i lati

, ambo i lati via de’ Marchi, ambo i lati

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 25 aprile, senso unico alternato a vista:

via del Pratello , da via Paradiso al civico 66

, da via Paradiso al civico 66 via Pietralata, da via del Pratello a via Sant’Isaia

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 25 aprile, strada chiusa:

via Pietralata, all’incrocio con via del Pratello

Dalle ore 14 alle ore 24 del 25 aprile, divieto di transito veicolare:

via Calari , dal civico 3 al civico 4/2

, dal civico 3 al civico 4/2 via del Pratello, dall civico 101/A a via Calari

L’area pedonale sarà transennata e gli incroci presidiati da movieri.