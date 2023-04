25 Aprile a Casalgrande: un programma con tanti appuntamenti

“L’obiettivo dell’amministrazione – afferma l’assessore alla cultura Alessia Roncarati – è quello di far conoscere la storia della Resistenza di Casalgrande attraverso l’approfondimento della vita di alcuni dei partigiani locali grazie al contributo di enti come Istoreco, Anpi e Alpini di Casalgrande.”

Questo il senso del 25 Aprile 2023 a Casalgrande, che abbiamo cominciato a celebrare già lo scorso sabato 15 rievocando la lotta partigiana sul territorio di Casalgrande, attraverso le letture di Roberta Chesi, Faustino Stigliani, Maurizio Casini e la musica di Claudio Ughetti, con ospite a sorpresa Liliana Manfredi, superstite della strage della Bettola.

Domenica 23 aprile, alle ore 21, la serata organizzata dal Teatro De André “Emilia Resistente, canti di lotta, lavoro e libertà”, concerto del Coro Selvatico Popolare, diretto dal Maestro Tiziano Bellelli.

Martedì 25 Aprile, alle ore 10 in piazza Martiri della Libertà, iniziano le Celebrazioni ufficiali con l’Alzabandiera alla presenza delle autorità e del Gruppo Alpini, Anpi e Anpc, a cui seguirà la Santa Messa, discorsi istituzionali con deposizione delle corone e dei fiori ai monumenti ai Caduti, nei cimiteri e al cippo di San Donnino vicino al quale verrà posto un qr code per approfondirne la storia.



Le iniziative non si concludono con il 25 aprile: sabato 29 aprile, alle ore 15.30, ritrovo al parco delle staffette (via Canalazzo, Salvaterra) per la bicilettata sulle vie dei Partigiani, organizzata in collaborazione con Istoreco, seguita dalla merenda con il Gruppo Alpini e Anpi; mercoledì 10 maggio alle 18.30 sarà la volta, in Sala Espositiva Gino Strada, della presentazione di un progetto di toponomastica, realizzato con Istoreco, dal titolo “Le vie dei Partigiani a Casalgrande”.