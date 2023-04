Successo a Scandiano per la prima edizione del “Rocca Comics”

Sabato scorso, presso l’ente fiera di Scandiano, si è tenuta la prima edizione del “Rocca Comics”, festival a tema comics and games e vera novità per il Comune del reggiano.

L’evento è stato organizzato e curato dai Lazzaroni, un’associazione giovanile di Scandiano sorta nel maggio 2021 che raccoglie più di quindici giovani volontari scandianesi tra i 18 e i 30 anni.

Già da due anni i Lazzaroni si impegnano in attività di promozione sociale sul territorio cittadino, tramite l’ideazione di eventi che spaziano dall’ambito culturale fino alla cura dell’ambiente naturale e sociale, sempre con un occhio di riguardo ai giovani.

Per la prima volte alle prese con un evento di tale portata, il “Rocca Comics” è nato con l’intento di far conoscere anche alla cittadinanza scandianese questa realtà, creando un palinsesto all’insegna di questo mondo di fumetti, giochi, anime, musica (e chi più ne ha più ne metta!) che sta riscuotendo sempre più successo in tutta Italia.

Le tante persone che sono passate tra gli stand della fiera hanno potuto trovare fin dalla mattina moltissime realtà locali: dagli espositori di modellini, alla vendita di manga, esperti di stampe 3D, giochi da tavolo, esibizioni di spade laser, letture animate per il più piccoli e molti illustratori e disegnatori. Nel pomeriggio si sono svolte esibizioni di k-pop, una partecipatissima gara cosplay e a chiudere la giornata il concerto degli AnimeniacsCorp, gruppo toscano che ha interpretato sul palco del Rocca Comics le più celebri canzoni del mondo Disney.

Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno e al patrocinio del Comune di Scandiano, a tanti sponsor locali che hanno creduto in questo progetto e nelle idee della nuova generazione, oltre al lavoro di tanti altri che, nelle più svariate maniere, hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

I Lazzaroni si dicono felici di come si sia svolto il Comics e piacevolmente sorpresi dall’interesse e dalla partecipazione riscontrata fin dall’apertura dell’evento; sapere che persone hanno guidato persino due ore per passare la giornata a Scandiano rende sicuramente orgogliosi.

Grazie ai consigli e ai pareri che espositori, ospiti e visitatori hanno lasciato, i Lazzaroni sono già pronti per rimettersi al lavoro in vista degli eventi estivi: dalla Spergolonga, al FestivaLOVE, alle serate Lazzarone al circolo Parco Morgone.

É già possibile rimanere aggiornati sui loro eventi iscrivendosi alla newsletter e seguendo il profilo Instagram “Lazzaroni__”, ma il desiderio dell’associazione resta quello di suscitare l’interesse di altri giovani all’impegno attivo sul territorio, in modo da poter alzare sempre più la qualità delle iniziative proposte.

Per chiunque desiderasse maggiori informazioni a riguardo, la mail ufficiale dell’associazione è lazzaroniaps@gmail.com.