Rintracciato a Reggio Emilia 25enne destinatario di aggravamento della misura cautelare

Nei giorni scorsi una pattuglia delle Volanti impegnata nel controllo del territorio in zona Stazione Storica, ha individuato un 25enne gambiano gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per stupefacenti e reati contro la persona. Privo di qualsiasi documento utile all’identificazione, il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per i rilievi foto-dattiloscopici.

All’esito dei necessari adempimenti, il 25enne senza fissa dimora è risultato destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare, adottato dalla Corte di Appello di Bologna lo scorso 7 aprile: destinatario della misura dell’obbligo di firma presso la Questura, infatti, non si era più presentato rendendosi irreperibile. Data l’inottemperanza del giovane alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., il Procuratore Generale ha chiesto ai giudici bolognesi l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, che i giudici della III sezione della Corte di Appello di Bologna hanno disposto con apposita ordinanza.

Dopo i necessari adempimenti, il giovane è stato tradotto presso la locale casa circondariale.